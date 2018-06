Aanklager wil celstraf voor ex-top Porsche

Dat meldt Reuters donderdagavond. Ex-topman Wendelin Wiedeking en voormalig financieel directeur Holger Haerter zouden achter de schermen hebben geprobeerd om met Porsche het Volkswagen-concern over te nemen, terwijl ze in het openbaar verklaarden dat daar geen sprake van was.

De openbaar aanklager zou 2,5 jaar cel eisen tegen Wiedeking en een boete van €1 miljoen, en twee jaar en drie maanden celstraf voor Haerter.

De uitspraak wordt 4 maart verwacht.