Beursblog: AEX verliest ondanks feest met chips

Door Johan Wiering

Burgemeester Femke Halsema opent vandaag de beurs en luidt de gong voor de 746ste verjaardag van de stad Amsterdam, samen met Imara Limon, creatief directeur van Stichting Amsterdam 750. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 815.29 -0.2 %

De AEX is woensdag iets lager gesloten. Beleggers namen her en der wat winst, nadat de index in de voorgaande dagen record na record brak. De chipfondsen deden het wel goed, in reactie op de goede kwartaalberichten die ze dinsdag naar buiten brachten.