Beursblog: beleggers slaan chips in; KPN ligt er zwak bij

Door Redactie DFT

Burgemeester Femke Halsema opent vandaag de beurs en luidt de gong voor de 746ste verjaardag van de stad Amsterdam, samen met Imara Limon, creatief directeur van Stichting Amsterdam 750. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 815.07 -0.23 %

De AEX doet woensdagmiddag nog steeds een stapje terug na cijfers over de Amerikaanse economie. KPN en Prosus zitten in de achterhoede. De hoofdrol is weggelegd voor Besi.