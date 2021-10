Beursblog: Nasdaq nadert top dankzij Microsoft en Alphabet

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Burgemeester Femke Halsema opent vandaag de beurs en luidt de gong voor de 746ste verjaardag van de stad Amsterdam, samen met Imara Limon, creatief directeur van Stichting Amsterdam 750. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 815.29 -0.2 %

In de VS zijn technologieaandelen in trek. Microsoft en Alphabet spurten na hun meevallende kwartaalberichten zelfs omhoog, waardoor de Nasdaq nagenoeg op een record is beland.