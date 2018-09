Tips kansrijke beleggingen in Azië

Paulo Varela Nunes van BlackRock: ,,Wij geloven dat de Aziatische aandelenmarkten op koers liggen om sterke rendementen op de lange termijn te leveren, vooral door de aantrekkelijke waarderingen. De markten worden ook ondersteund door de versoepeling van het monetaire beleid, het momentum rondom hervormingen en het lange termijn groeipotentieel, vooral in de liberaliserende economieën zoals die van India."

Flexibel zijn"De beleggingsexpert wijst erop dat de Aziatische markt is veranderd. ,,Beleggers moeten in onze ogen anders denken om er het beste uit te halen. De markt, macro, demografische en maatschappelijke krachten in het spel zijn anders dan voorheen, en verschillen meer dan ooit ook tussen de landen in de regio. Wij denken dat meer flexibiliteit en behendigheid nodig zijn om succesvol te beleggen in Azië."

