ING: we geven slechts kwart van ’coronaspaarpotje’ uit

Van onze redactie

Dat stelt ING in een donderdag gepubliceerd onderzoek. Van mmaart 2020 tot juni dit jaar hebben Nederlanders netoo een slordige €57 miljard op hun bankrekening gezet. Zonder de pandemie zou een groot deel hiervan ook weer opgenomen zijn. Maar door corona gaven huishoudens in totaal €21,7 miljard.

Maar die besparingen zijn scheef verdeeld over huishoudens. In de 50% van de huishoudens met de hoogste inkomens is 71% van die besparingen terecht gekomen. En ING verwacht niet dat zij al dat geld weer uit gaan geven. Ten eerste is er voor de rijkste huishoudens minder noodzaak om geld uit te geven.

Niet twee keer zoveel naar de kapper

Ook geven zij relatief meer uit aan diensten zoals een bezoek aan een museum, horeca of andere uitjes, juist dingen die tijdens corona niet mogelijk waren. Die uitjes zijn ook moeilijk in te halen. Wie een half jaar lang niet uit eten is geweest, gaat daarna niet iedere dag naar een restaurant. Ook diensten als een bezoek aan de kapper laten zich niet inhalen.

Een andere factor die ervoor zorgt dat het coronaspaarpotje nog niet wordt uitgegeven, is dat het in lang niet alle gevallen kan door capaciteitsbeperkingen. Hiermee doelt ING onder meer op mensen die massaal een weekend weg of een vakantie wilden boeken, maar dat niet konden omdat accomdaties al vol zaten.

Al met al vewacht daarom ING dat hooguit een kwart van de extra besparingen op korte termijn worden uitgeven.