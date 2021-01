Douglas sluit 500 winkels, ’mogelijk ook in Nederland’

Met name in Zuid-Europa gaat de keten snijden in het winkelbestand, maar het is volgens een woordvoerster niet uitgesloten dat ook in Nederland filialen verdwijnen. Het bedrijf maakt pas na het weekend bekend welke winkels gesloten worden. Eerst wil Douglas het eigen personeel inlichten.

Webwinkel

Douglas zet de stap vanwege de verschuiving van een deel van zijn verkopen naar de webwinkel. Die gedragsverandering werd door de coronapandemie en maatregelen als lockdowns en winkelsluitingen afgelopen jaar versneld. In Zuid-Europa had Douglas door overnames ook relatief veel winkels. Daardoor leveren die winkels niet allemaal genoeg op.

Door te snoeien in zijn winkelbestand wil Douglas tot €120 miljoen besparen. Het bedrijf verwacht dat een groot deel van de omzet behouden blijft omdat klanten naar de resterende winkels en de webshop van de keten zullen gaan. Voor de sluitingen en het vertrek van personeel zet Douglas eenmalig €94 miljoen opzij.