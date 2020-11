Exodus in directie Volksbank houdt aan

Volgens de officiële lezing is Verhoeven ‘in goed overleg’ teruggetreden uit de directie van De Volksbank. Toch is de opsomming van de aanleiding voor het vertrek van de operationeel directeur veelzeggend: een ‘verschil van inzicht over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van de bank’. „De raad van commissarissen acht het een passend moment om de samenwerking te beëindigen”, aldus de korte verklaring.

Het vertrek van Verhoeven komt niet uit de lucht vallen. Al in september zou zij hebben gedreigd met opstappen, zo meldden diverse bronnen binnen De Volksbank indertijd. Zij zou ontevreden zijn over het optreden van de raad van commissarissen in de kwestie met de in augustus aangetreden ceo Martijn Gribnau. De nieuwe topman had bij zijn aantreden zijn Amerikaanse werkvergunning nog niet opgegeven. Daarmee viel De Volksbank opeens onder de strenge Amerikaanse sanctiewetten.

Chief operations officer Mirjam Verhoeven opgestapt bij De Volksbank. Ⓒ De Volksbank

Een woordvoerder van De Volksbank wil niet nader ingaan op deze lezing: „Het vertrek is in goed overleg gedaan. De situatie met de werkvergunning is opgelost. Toen duidelijk werd dat dit ongewenste juridische risico’s met zich meebracht, heeft de ceo er direct versneld afstand van gedaan.”

Werkvergunning

Bij het moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen is het zwaar gaan rommelen rond het vertrek ceo Maurice Oostendorp, die zes jaar leiding had gegeven aan de genationaliseerde bankdivisie van het omgevallen SNS Reaal. Met zijn vertrek werd namelijk ook chief financial officer (cfo) Pieter Veuger ontslagen. Veuger moest al na een halfjaar vertrekken vanwege opgelopen spanningen in de directiekamer.

Uiteindelijk werd een extern en onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de manier waarop het in korte tijd zo uit de rails is gelopen in de bestuurskamer van de altijd zo rustige spaar- en hypotheekbank. Ook het contact tussen de bestuursleden en de rvc wordt meegenomen. Het onderzoek moet voor het eind van dit jaar zijn afgerond.

Met het vertrek van Verhoeven, heeft De Volksbank nog slechts drie statutaire directieleden over. Dat zijn de kersverse ceo Gribnau, chief risk officer Jeroen Dijst plus chief customer officer Marinka van der Meer. De zoektocht naar een nieuwe financieel directeur loopt nog. De woordvoerder benadrukt dat de dagelijkse operatie ondanks het verlies van zo veel directieleden niet in gevaar komt.