Column: zelfs ECB’ers vinden koopkrachtklap teleurstellend

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Personeel bij ECB eist pikant genoeg dat de salarissen van de centrale bank worden gekoppeld aan de inflatie. Ⓒ ANP / HH

Stel, je werkt als psychiatrisch verpleegkundige in een GGZ-instelling. Dan krijg je er dit jaar 2% bij. Of je werkt als mechanisch monteur bij Philips. Dan heb je ook een plus van 2%. Als medewerker hypotheken bij ASR: 2,25%. In de bouw? Hoppa, maar liefst 3%. Data-analist bij ING: 2,3% erbij. Of als gemeenteambtenaar: dan kun je uitkijken naar een salarisverhoging van 2,4%.