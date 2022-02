Duizenden nieuwe schadeclaims storm komen binnen bij verzekeraars

Premium Binnenland

FOTO’S: Eunice laat spoor van vernieling achter

Storm Eunice heeft een spoor van vernieling achtergelaten in ons land. Op veel plaatsen in het land zijn medewerkers van Staatsbosbeheer in de weer met zagen om paden vrij te krijgen en ook Rijkswaterstaat is zaterdag druk in de weer met het opruimen van dingen die op de weg zijn gewaaid. Bij de hul...