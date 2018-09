Sterke yen drukt Nikkei

De Nikkei eindigde de handelsdag 1,4 procent in de min op 15.836,36 punten. ,,De negatieve stemming in de markt is nog niet verdwenen'', aldus een beleggingsstrateeg. ,,De markt blijft gevoelig voor onzekerheden'', voegde hij toe. De eerste handelsdagen van de week ging de Japanse hoofdindex juist flink omhoog.

De aansterking van de yen werd onder meer veroorzaakt door een Chinese ingreep op de valutamarkten, waar maatregelen werden genomen om de sterkte van de Chinese munt, de yuan, in te dammen. De Chinese beurzen, in Shanghai en Shenzhen, toonden kleine winsten.

Hang Seng

In Tokio was het aandeel Softbank een opvallende winnaar. De koers van de aanbieder van mobiele telefonie steeg bijna 6 procent en zette daarmee de stijgende lijn in reactie op een grootschalig aandeleninkoopprogramma duidelijk voort. Dinsdag ging softbank al bijna 16 procent hoger de dag uit.

Elders in het Verre Oosten kleurden de koersenborden ook rood. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,5 procent lager, terwijl de Kospi in Seoul 0,2 procent zakte. De All Ordinaries in Sydney speelde 0,5 procent kwijt.