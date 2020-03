’Daimler wil ruim €10 miljard krediet’

Automakers zitten diep in de problemen, omdat de vraag naar auto’s in zowel China als Europa door de pandemie is gekelderd. Tegelijkertijd zag Daimler zich genoodzaakt een fabriek in de Verenigde Staten stil te leggen, juist nu in China fabrieken weer opengaan.

Om de problemen het hoofd te bieden, zou het Duitse concern in gesprek zijn over een kredietfaciliteit tussen de 10 miljard en 15 miljard euro. Die komt bovenop een bestaande kredietfaciliteit van 11 miljard euro die de automaker twee jaar geleden afsloot, en die loopt tot 2025. Daimler weigerde tegenover Bloomberg commentaar.

FiatChrysler en Airbus

Eerder deze week sloten andere industriebedrijven al grote nieuwe leningen af. Zo tekende Fiat Chrysler voor een kredietfaciliteit van 3,5 miljard euro. Vliegtuigbouwer Airbus verdrievoudigde de omvang van een bestaande kredietlijn tot 15 miljard euro.