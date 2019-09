'Verwachting lithiumprijs steunt plannen AMG'

Nu maakt AMG nog vooral spodumeen dat uiteindelijk omgezet kan worden in lithiumcarbonaat of lithiumhydroxide. Die chemicaliën worden gebruikt voor accu's en batterijen. Voor spodumeen is er echter nog te veel aanbod op de markt waardoor de prijzen laag liggen. Als AMG spodumeen zelf om gaat zetten in lithiumchemicaliën dan zijn daar hogere marges mee te behalen, menen de ING-marktvorsers.

ING heeft een koop-advies voor AMG met een koersdoel van 37 euro. Het aandeel AMG stond woensdag rond 09.50 uur 1,3 procent hoger op 21,28 euro.