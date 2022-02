Hubrecht Duijker ver voorbij rood en wit

Schilderijen door Hubrecht Duijker Ⓒ Eigen foto's

De doeken zijn onder meer gemaakt in bekende Franse wijngebieden als de Elzas, de Provence, in de Penedes in Spanje en in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, maar ook op de Wijngaardsberg in Zuid-Limburg. Duijker werkte naar het voorbeeld van de Franse impressionisten en de natuurschilders uit de school van Barbizon. Net zo goed schilderde hij in Abcoude, Wijk aan Zee, Drenthe of op de Veluwe.

De Poolshoogste in Drenthe (2021). Ⓒ Eigen foto's

Alles in een rijkdom aan kleuren die veel verder gaat dan de nuances van rood en wit van de wijn, waarin Duijker zich een ander deel van zijn leven verdiepte.