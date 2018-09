Belastingaanslag in termijnen betalen?

Antwoord: Het klinkt misschien vreemd om te zeggen over een aanbod van de Belastingdienst, maar de voorlopige aanslag in één keer voor de vervaldatum betalen is op dit moment een heel goede deal.

U krijgt dan namelijk korting. Een vergoeding voor het feit dat u het geld al voor eind februari geheel overgemaakt heeft, in plaats van dat u in termijnen betaalt.

Bij het berekenen van de korting is men uitgegaan van een rente van 4%. Alleen wanneer u meer dan 4% rente op uw spaarrekening krijgt, kunt u de aanslag beter in termijnen betalen. Maar bent u als de meeste Nederlanders en geeft uw spaarrekening een rente die onder de 1% ligt, dan bent u beter af met in één keer met korting betalen.