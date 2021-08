Gouwenaars hopen op koninklijk jubileum

Premium Stan Huygens Journaal

Nieuwe Goudse glorie

Gouda is een bijzondere bestemming rijker. In het voormalige weeshuis, in een 17de-eeuws monument met uitzicht op de beroemde Sint Jan, openden Sharon en Lennart van Gastel hun sfeervolle hotel-restaurant WSHS. Wat een tijd om een nieuwe zaak te openen, nu de wereld weer heropent!