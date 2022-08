Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wil niet voor een baas werken’ Honderden Oekraïners starten eigen bedrijf in Nederland

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Andriy Kuzmin bouwde zijn bedrijf hier opnieuw op. Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Eens een ondernemer, altijd een ondernemer. Dat geldt ook voor Oekraïners. Honderden vluchtelingen zijn in Nederland de afgelopen maanden met een eigen onderneming gestart. Zoals Andriy Kuzmin (35), mede-eigenaar van een goedlopend logistiek bedrijf in Kiev toen de oorlog uitbrak. In iets meer dan vier maanden bouwde hij het in Nederland opnieuw op. „Ik kreeg verschillende banen aangeboden, maar mijn bedrijf is mijn kindje.”