Aston Martin total-loss

Daarmee beleeft Aston Martin zijn slechtste dag sinds het bedrijf in oktober naar de Londense beurs ging.

Beleggers zijn zich rot geschrokken van de vooruitzichten die Aston Martin vanochtend publiceerde voor de rest van het jaar. Vanwege „uitdagende marktomstandigheden en de verslechterde macro-economische situatie” verwacht het merk dit jaar maar 6300 tot 6500 auto’s te verkopen, tegen een prognose van 7100 tot 7300 exemplaren eerder dit jaar.

Ook de winstmarge valt waarschijnlijk lager uit: 20% in plaats van 24%.

Aston Martin is lang niet de enige autobouwer in de problemen. Daimler meldde vanochtend een miljardenverlies in het afgelopen kwartaal, en ook voor de resultaten van andere autobouwers wordt gevreesd.