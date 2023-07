Inflatie VS koelt af tot 3%, in 2 jaar niet zo laag geweest

De kerninflatie, zonder sterk schommelende prijzen voor brandstof en voedingsmiddelen, nam eveneens af, van 5% in mei tot 4,8% in juni. Deze graadmeter is erg belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Fed vergadert later deze maand over een nieuwe rentestap en heeft al laten weten dat de rente vrijwel zeker verhoogd zal worden. In juni besloot de Amerikaanse centrale bank nog de verhoging van de rente te pauzeren, nadat deze tien keer op rij was verhoogd.

Grote verrassing

Economen van ING noemen het inflatiecijfer over de maand juni een „grote verrassing.” Volgens de kenners van de bank lijkt de Fed wel van plan om door te gaan met een renteverhoging in juli. „Maar de noodzaak van verdere verkrapping daarna is twijfelachtig”, geven ze ook aan.

Op de aandelenbeurzen in New York reageerden beleggers woensdag alvast hoopvol. Zij zitten niet te wachten op verdere renteverhogingen en zetten de belangrijkste graadmeters duidelijk hoger nadat de afkoeling van de inflatie naar buiten kwam.

De kenners bij ING denken dat de Amerikaanse geldontwaarding komende maanden wel weer wat zal oplopen. Dit komt omdat de maanden van vorig jaar waarmee dan zal worden vergeleken, een relatief beperkte inflatie kenden.