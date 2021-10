Operatie gele flappentap zo goed als klaar

De operatie om alle geldautomaten van de drie banken te vervangen door uniform geel gekleurde geldautomaten begon in 2019. De primeur van de eerste Geldmaat ging naar Soest. Het idee er achter was een betere verdeling van geldautomaten over ons land. Pinautomaten van verschillende banken die in steden bij elkaar stonden verdwenen en in minder dichtbevolkt gebied konden dan weer meer geldautomaten bijkomen.

In totaal staan er nu in Nederland 4700 automaten van Geldmaat en daar komen de komende tijd nog 500 automaten bij. ,,Dat is dan ook het eindtotaal”, zegt een woordvoerder van Geldmaat. ,,Met die 5200 geldautomaten hebben we dan een evenwichtige verdeling van automaten over Nederland.”

Die laatste 500 pinautomaten hoopt Geldmaat tegen het eind van het jaar allemaal te hebben geplaatst. Er wordt nog gezocht naar nieuwe locaties. Daarbij wordt rekening gehouden met criteria zoals het aantal transacties, piekmomenten in bijvoorbeeld een winkelgebied of uitgaanscentrum. Ook moet een geldautomaat beschikbaar zijn binnen een straal van vijf kilometer, ook in dunbevolkte gebieden.