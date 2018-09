Industriële productie eurozone daalt

De productie van de industrie in de eurolanden zakte in november al met een herziene 0,5 procent (was 0,7 procent) op maandbasis. Voor december rekenden economen in doorsnee op een herstel van 0,3 procent. Ten opzichte van december 2014 nam de productie in december met 1,3 procent af.

De krimp is met name het gevolg van een dalende energieproductie, onder invloed van de sterk gedaalde olie- en gasprijzen. Maar ook de productie van kapitaalgoederen, zoals machines, gereedschappen en vrachtwagens, viel in december terug.

Aardgaswinning

Nederland kende op jaarbasis de sterkste daling: 9,4 procent. Dat komt doordat de aardgaswinning in Groningen vorig jaar is teruggeschroefd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de delfstoffenwinning niet meerekent, rapporteerde eerder deze week juist een productiegroei van 2,4 procent voor de Nederlandse industrie.

Wat de groei ten opzichte van november betreft was Nederland juist koploper onder de eurolanden met een plus van 1,5 procent. De industrie in Duitsland, de grootste economie in het eurogebied, zakte op maandbasis juist met 1,3 procent. Nummer twee Frankrijk kende een krimp van 1,7 procent.