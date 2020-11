Dow op veel optimisme naar record 30.000 punten

De Dow, in 1896 opgericht met een selectie van dertig fondsen die een zo representatief mogelijk beeld van het Amerikaanse bedrijfsleven moeten geven, sloot op 30.046,24 punten, een stijging van 1,5%.

De S&P500-index eindigde 1,6% hoger, de Nasdaq-index liep 1,3% op.

Vooral het nieuws over de goede resultaten bij de test van coronavaccins ontwikkeld door Pfizer en Moderna zorgden voor enthousiasme vanwege het zicht op het verdwijnen van de lockdowns en een verwachte scherpe economische opleving.

De verkiezingsoverwinning van Joe Biden eerder deze maand heeft ook bijgedragen aan de kooplust bij beleggers. Naar verwachting zal de nieuwe Amerikaanse president onder meer gaan inzetten op omvangrijke fiscale stimulering om de economie aan te zwengelen.

Daarnaast wordt er voorzien dat Biden de verhoudingen met de bondgenoten gaat verbeteren. Verder lijkt Trump langzamerhand in te zien dat het Witte Huis in januari een andere bewoner krijgt.

Tesla glimt

Bij de grote fondsen noteerde Tesla 2% winst, en werd daarmee $500 miljard waard.

General Electric werd 6,8% meer waard. Ford Motor Company reed met 6,6% winst weg, oliebedrijf ConocoPhilips werd 5,6% duurder en Marathon Oil 6%.

Luchtvaartbedrijven als Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot 8% ondanks sombere voorspellingen van de internationale brancheorganisatie IATA.

Koopjesketen Dollar Tree steeg 11% met zicht op meer verkopen. Cruisemaatschappij Carnival werd 10% meer waard op de beurs, Royal Caribbean steeg 8% en Norwegian Cruise zat als vanouds in het spoor met 7% opwaartse beweging in de S&P 500.

Bij de fondsen viel onder meer Tiffany tegen (-0,2%). De Amerikaanse juweliersketen heeft in het derde kwartaal bijna net zoveel diamanten en sieraden verkocht als in die periode een jaar eerder. De omzet van Tiffany, dat overgenomen wordt door het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH) boven de $1 miljard.

Ook Abercrombie & Fitch (-1,6%) verloor. Het heeft in dat derde kwartaal een lagere omzet neergezet, het zag wel sterke groei in de online verkopen.

Best Buy (-7%) ging fors terug. Hij meldde meer kwartaalverkopen over de afgelopen drie maanden, maar het aandeel ging achteruit. De omzet steeg op jaarbasis 21% tot $11,9 miljard. Zijn nettowinst steeg van $293 miljoen naar $391 miljoen.

Olieprijs stijgt

Bij het optimisme ging de prijs van Amerikaanse olie naar het hoogste punt sinds de uitbraak van het coronavaccin. Handelaren zien weer brood in olie als de economie in 2021 dankzij een vaccin harder gaat draaien.

De dollar, altijd opgezocht als vluchtheuvel, daalde met 0,3% in de brede dollar-index. Op de obligatiemarkten steeg de vergoeding voor 10-jarig Amerikaans schatkis papier naar 0,868%, komend van 0,857%.

De Amerikaanse Case Shiller-huizenindex steeg volgens het laatste rapport met 6,6% in september op jaarbasis. Goud werd daarna direct 1,9% minder waard bij $1802 per troyounce (31,1 gram).

Historische rol Dow Jones

Na de goede gang van zaken in de eerste maanden van 2020 maakte de Dow in maart nog een duikvlucht na de de uitbraak van de coronacrisis. Vooral bedrijven met grote blootstelling aan pandemie, zoals vliegtuigbouwer Boeing beleefden zware tijden. De Dow dook op het dieptepunt van 18 maart nog onder de 21.000 punten

Vanaf april klaarde stemming op onder beleggers. Het snelle ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) - met onder meer in twee stappen verlagen van het belangrijkste rentetarief naar bijna 0% - en het voornemen van de Fed om bij het opstarten van het opkoopprogramma naast obligaties ook aandelen aan te schaffen, speelden daar een belangrijke rol bij.

In de zomermaanden warmde het beursklimaat eveneens op. In augustus boekte de Dow per saldo nog een plus van 7,7%, geholpen door overwegen sterke resultaten vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven. Deze maand is de oudste graadmeter in de VS nog beter op dreef. Sinds eind vorige maand in de Dow al meer dan 14% omhoog geschoten.

In tegenstelling tot de S&P en de Nasdaq is de oudste graadmeter in de VS een prijsgewogen index waardoor niet de beurswaarde van bedrijven een grote rol speelt, maar de absolute beurskoers belangrijk is.

De Dow heeft vooral vanaf het begin van deze eeuw de wind steeds meer in de rug gehad. Eind 2003 ging de index voor de eerste keer door de grens van 10.000 punten. Begin 2017 werd de grens van 20.000 punten nog aangetikt. Vooral de animo om in grote techfondsen, zoals Apple en Microsoft, te stappen, hebben de indrukwekkende opmars mogelijk gemaakt.