Data die internetgebruikers achterlaten in ruil voor filmpjes, zoekresultaten en posts van vrienden, zijn het nieuwe goud. Onze gegevens hebben bedrijven als Google en Facebook tot twee van de meest waardevolle op de beurs gemaakt. Maar hoeveel is die data die we gratis weggeven eigenlijk waard? De Amerikaanse Senaat eist nu duidelijkheid.