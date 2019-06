Legoland en Madame Tussauds overgenomen

De partijen zijn bereid 4,8 miljard pond (5,4 miljard euro) te betalen voor Merlin, dat ook pretpark Alton Towers, Peppa Pig World of Play en het Britse reuzenrad Londen Eye uitbaat. Dat zou een flinke premie betekenen op de laatste slotkoers van het aandeel.

Investeerders dringen bij Merlin al langer aan op een verkoop en vertrek van de beurs, omdat de onderneming in private handen beter af is. Merlin zou onder moeten investeren in nieuwe hotels en Legolandparken en dat is lastig als publiek bedrijf, zo is de gedachte. Overnamespeculaties stuwden de laatste tijd de koers.

Merlin kampt ook nog altijd met de naweeën van een eerdere miljoenenboete na een ongeluk in 2015 met een attractie in Alton Towers waarbij zestien gewonden vielen. Daarnaast deed de keuze van de Britten om uit de EU te stappen de groeipotentie van de onderneming geen goed.