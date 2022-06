Verbouwen? Je kunt beter lenen dan de hypotheek ophogen

Dat berekent vergelijkingssite Geld.nl.

In juli vorig jaar was het goedkoper om een bedrag tot €28.000 te financieren met een persoonlijke lening dan om daarvoor een tweede hypotheek af te sluiten. Doordat de hypotheekrentes inmiddels flink in de lift zitten, was die grens in maart al opgelopen tot €55.000. Intussen kun je zelfs een ton beter met een persoonlijke lening financieren dan door de hypotheek op te hogen, stelt Amanda Bulthuis van Geld.nl. „Dat komt doordat de hypotheekrentes zo flink zijn opgelopen. De rente op persoonlijke leningen is ook gestegen, maar minder hard.”

Eenmalige kosten

Als je je hypotheek ophoogt, krijg je te maken met eenmalige kosten, zoals advies-, afsluit- en taxatiekosten, en soms kosten om het nieuwe hypotheekbedrag in te schrijven bij de notaris. Dat komt neer op zo’n €3000. Die heb je niet als je een persoonlijke lening, met de laagst mogelijke rente, afsluit. Ook al betaal je dan een hogere rente, in totaal ben je toch minder geld kwijt.

Als je je hypotheek ophoogt om een verbouwing te financieren, kun je de kosten en de rente aftrekken. Desalniettemin is het afsluiten van een persoonlijke lening over de hele looptijd voordeliger, constateert Geld.nl. De vergelijkingssite keek naar de tarieven voor een lening met een looptijd van 10 jaar, en ook hypotheekrente die 10 jaar wordt vastgezet.