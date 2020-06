Hard Rock Hotel Amsterdam American swingt

Met de verandering van de naam in Hard Rock Hotel Amsterdam American is ook de Amerikaanse Indianenstam Seminoles uit Florida in huis gehaald die wereldwijd in 76 landen op 259 locaties cafés, hotels en casino’s bestiert.

Interieurarchitect Feran Thomassen (l.) en technisch hoteldirecteur Ger Klaver.

Wat ooit begon met de gitaar van Eric Clapton groeide uit tot een collectie van meer dan 83.000 muziekmemorabillia. Geen wonder dat de eigenaren, vader Sjoerd en zoon Léon Dijkstra van de Eden Hotels (14 in totaal) waar American onder valt, een franchise overeenkomst sloten met de Amerikanen. Het was extra aantrekkelijk omdat Léon ooit gitaar speelde in de Hermes House Band.

Het iconische gitaarhotel van Hard Rock in Hollywood Florida.

Velen vreesden de komst van feestende toeristen en de teloorgang van het mooie Jugendstil-gebouw en het bekende café Americain waar tegenwoordig meesterkok Rudolf Bos perfect kookt. Volgens hoteldirecteur Claire van Campen werd onterecht - maar niet onbegrijpelijk - de link gelegd met het Hard Rock Café terwijl het Hard Rock Hotel-concept een hele eigen, veel meer high-end doelgroep heeft en in Nederland niks met het Hard Rock Café te maken heeft. Het hotel heeft een drastische interieurwijziging ondergaan. Architect Ray Kentie, bekend van Soho House, Hoxton Hotel, Amrâth Hotel en het verwachte Rosewood Hotel in de rechtbank op de Prinsengracht bracht historische elementen in de lobby terug. „De trap is onder meer in ere hersteld”, zei Kentie.

Loungebar en/of vergaderzaal.

In de kamers die zijn ontworpen door interieuarchitect Fer Thomassen die ook restaurant Cé in hotel Central in Den Bosch en Inntel Rotterdam deed, kunnen gasten een platenspeler laten neerzetten of een gitaar (met koptelefoon) kiezen om zelf te spelen. Bij binnenkomst op de kamer klinkt – bij de reservering aangegeven – lievelingsmuziek. Op de naambordjes van het personeel staan hun favoriete artiesten vermeld, zodat een praatje makkelijk ontstaat.

Jazzpianist Michiel Borstlap en actrice Wendy Brouwer.

Maar muziek komt ook terug in het design. Zo is de vloerbedekking voorzien van het patroon van de buik van een gitaar en zijn in het witte beddengoed gitaren verwerkt. In een van de vergaderzalen is een podium en overal zijn spullen te zien van beroemdheden, zoals een leren jack van Jimi Hendrix, gitaren van George Harrison en Eric Clapton en een outfit van Lady Gaga. Artiesten rollen zo De Melkweg en Paradiso in. Het hotel ligt om de hoek.