ECB-rente verder omhoog, maar hypotheekrente gaat niet mee

Sommige geldverstrekkers verhoogden wel het variabele rentetarief, dat redelijk synchroon loopt met de marktrentes. De rentetarieven voor hypotheken met een vaste looptijd bleven vorige week zo goed als allemaal gelijk. Gemiddeld genomen gingen ze niet, of maximaal met twee honderdsten omlaag, blijkt uit het wekelijkse overzicht van adviesketen Van Bruggen.

Al heel 2023 zijn de hypotheekrentes min of meer stabiel, nadat de tarieven in 2022 hard opliepen. Het schrikeffect daarvan is inmiddels ook voorbij, zien makelaars op de huizenmarkt. Kopers durven weer te bieden en bieden ook weer hoger dan de vraagprijs.

Zomereffect

Het is normaal dat geldverstrekkers hun rentetarieven in de zomerperiode niet of slechts een heel klein beetje verlagen. Er is dan minder personeel werkzaam, dus hebben banken niet per se behoefte aan meer klanten. In september barst dan de concurrentiestrijd weer los.

De huizenmarkt is in de zomerperiode ook rustig. Veel makelaars raden het hun klanten aan te wachten met het huis te koop zetten tot na de zomervakantie. Omdat ook kopers op vakantie zijn, krijg je zo minder kijkers en vaak ook een minder hoge prijs voor je huis, is de redenering. Aan de andere kant kan dit ook voordelen hebben: als jij wel je huis te koop zet, val je meer op.