Op drie na rijkste man heeft $128 miljard over

Dat blijkt uit de derdekwartaalcijfers van Buffetts investeringsvehikel. Berkshire Hathaway boekte deze zomer, dankzij goed draaiende verzekerings- en spoorwegdeelnemingen, een operationele winst van $7,9 miljard, een record.

De stapel contant geld was al groot aan het eind van het tweede kwartaal, en is dus alleen maar gegroeid, ondanks een aandeleninkoopprogramma ter waarde van $700 miljoen. Analisten vrezen dat Buffett over een paar jaar $150 miljard aan contanten zonder bestemming heeft.

Het wordt voor fondsen als Berkshire Hathaway steeds moeilijker om het beter te doen dan een gemiddelde beursindex, wat de voorzichtigheid van Buffett en de zijnen deels verklaart.

De op drie na rijkste man op aarde heeft onder meer een groot belang in Apple en Wells Fargo. Een andere grote deelneming, Kraft Heinz, presteert dit jaar dramatisch, al zijn er eerste tekenen van leven te zien.

In 2017 probeerde Kraft Heinz, met hulp dus van Buffett, Unilever over te nemen. Toen de Brits-Nederlandse voedsel- en zeepgigant liet weten daar geen brood in te zien, trok de Amerikaan zich terug.