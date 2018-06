’Egeria mikt niet op hoofdprijs SIF’

Dat laat het door SIF en aandeelhouder Egeria ingehuurde mediabureau Citigate desgevraagd weten. De AEX, de Amsterdamse hoofdgraadmeter, verloor sinds 1 februari, de dag waarop SIF zijn prospectus publiceerde en de beursgang daarmee doorzette, bijna 10%. Gewoonlijk zijn dergelijke omstandigheden zeer ongunstig voor een berusgang.

SIF wil desalniettemin vrijdag zijn debuut maken, het mikt daarbij op het plaatsen van 35% van de aandelen die nu in handen van investeringsmaatschappij Egeria, eigendom van C&A familie Brenninkmeijer. Die stukken moeten €14 tot € 17 per stuk gaan kosten.

De afgelopen dagen zijn meerdere Europese steden en de VS aangedaan om stukken te verkopen, een versmalling van de bandbreedte van de prijs dan wel een sein dat het orderboek vol zit, is vooralsnog uitgebleven. Volgens vakbald Mergermarket wordt er nog naar een grote investeerder geziocht worden, een hebben een aantal hedgefondsen en langetermijnbeleggers reeds ingetekend.

De door Credit Suisse en het Nederlandse bankentrio ABN Amro, ING en Rabobank geleide beursgang zou verder mikken op duurzame investeerders, zoals groenfondsen.

Een eerdere poging van Egeria om SIF te verkopen mislukte, vijf jaar geleden. De investeerder zou nu de eerste 35% van de aandelen een notering kunnen geven, om de rest pas te verkopen als de koers in een later stadium wellicht is opgelopen. De hoofdprijs bij de beursgang lijkt voor nu uitgesloten.

SIF is marktleider in de bouw van offshorefunderingen voor windparken en olie- en gasplatformen. Het bedrijf, ontstaan in Roermond, ontwikkelde zich ooit als toeleverancier van de Limburgse industrie, maar opende onlangs een grote vestiging in de Rotterdamse haven, omdat het recent voor een groot deel is omgeschakeld op de bouw van stalen monopiles waar windturbines op rusten. SIF-topman Jan Bruggenthijs, die met 24 andere managers voor €4 miljoen aan aandelen gaat kopen bij de beursgang, noemde de Noordzee recent ’tot 2030 een grote bouwput’, om de potentie voor zijn bedrijf te illustreren.

De inschrijving voor particuliere beleggers loopt tot woensdag half zes, institutionele partijen kunnen tot donderdagmiddag inschrijven.