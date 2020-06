Coronavrees drukt Wall Street in het rood

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 25.870,37 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3095,33 punten en de techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 10.004,42 punten.

Het gaat om elf Apple Stores in de staten Florida, Arizona, North Carolina en South Carolina. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen uit voorzorg. Apple had net vrijwel alle winkels in de VS weer geopend. Die waren geruime tijd dicht vanwege maatregelen om het virus in te dammen. Het aandeel Apple verloor 0,6 procent.

China

Eerder op de dag kwamen er berichten dat China toch weer meer sojabonen, maïs en ethanol gaat kopen uit de VS en daarmee voldoet aan het voorlopige handelsakkoord met Washington. De mogelijkheid tot vernieuwde escalatie van het handelsconflict tussen de twee grootmachten, die inmiddels ook op politiek gebied overhoop liggen over onder meer Hongkong, had de afgelopen dagen gezorgd voor voorzichtigheid bij handelaren.

Ook bioscoopketen AMC Entertainment (min 2 procent) stond in de belangstelling. Het bedrijf is van plan om vanaf half juli zijn bioscopen weer te openen. Daarbij neemt het wel veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus zoals het verlagen van de capaciteit van de filmzalen, vaker schoonmaken, mondkapjes voor bezoekers en minder keuze uit snacks.

Verder kwam vuurwapenproducent Smith & Wesson met cijfers en verloor 5,5 procent, na een stevige opmars de afgelopen tijd. De onderneming is bezig met een afsplitsing van haar divisie voor spullen voor activiteiten in de natuur genaamd American Outdoor Brands. Die verkoopt bijvoorbeeld messen, kleding en gereedschap om te vissen.

Ford Motor

Autoconcern Ford Motor maakte bekend zijn productie in de VS vanaf maandag weer volledig te hervatten, twee weken eerder dan oorspronkelijk gepland. Ford ging desondanks 1,5 procent omlaag.

De euro was 1,1180 dollar waard, tegen 1,1190 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 39,57 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 41,95 dollar per vat.