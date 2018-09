Wetgeving treft Nederlandse bedrijven in Polen

In een brief aan de nationalistische regering waarschuwde de Kamer van Koophandel deze week voor de gevolgen van het regeringsbeleid. Forse kritiek is er onder meer over de nieuwe wetgeving van de alleen heersende PiS-partij, die grote bedrijven en banken met speciale belastingen aanpakt. PiS-leider en sterke man Jaroslav Kaczynski komt uit de oppositionele vakbond ‚Solidarnosc’ die tegen de communistische dictatuur streed.

Investeerders

Nederland behoort al vele jaren tot de grootste investeerders in Polen. Bij de KvK zijn tweehonderd bedrijven aangesloten. De kritiek komt niet alleen van Nederlandse kant maar ook van de internationale Kamer van Koophandel.

,,President Duda en premier Szydlo zijn naar voren geschoven pionnen van Jaroslav Kaczynski,’’ aldus een bezorgde Jasja van Veen, sinds zeventien jaar ondernemer in Polen en eigenaar van callcenter Dimar Polska. ,,Door de almachtige PiS, die met een absolute meerderheid regeert, gaat de economische toestand van het land achteruit.’'

Partijboekje

Van Veen, die ruim vijftig mensen onder zich heeft, noemt een aantal voorbeelden: ,,Ze hebben in korte tijd niet alleen de publieke omroep en het onafhankelijke Grondwettelijk Hof gemuilkorfd, maar installeren bij alle staatsbedrijven eigen mensen. Bij de nationale bank, de post, de luchtvaart, het gasbedrijf, en het verzekeringsbedrijf wordt het bestuur gelijk ontslagen. En de nieuwkomers worden niet op kwaliteit maar op partijboekje geselecteerd.’’

De regering heeft een retail-wet aangekondigd, die grote bedrijven extra belast. Vooral internationale winkels en supermarkten als Carrefour, Tesco, Metro en Makro hebben er last van, en dat is ook de bedoeling, legt Van Veen uit. ,,Want ze pakken vooral de buitenlandse bedrijven die een bepaald aantal vierkante meters en omzet hebben."

Discrimineren

Verder wijst de Nederlander erop dat Kaczynski en de zijnen buitenlanders discrimineren. ,,Al twaalf jaar geleden, bij de toetreding van Polen tot de EU in 2004, was er beloofd dat buitenlanders boerenland mogen kopen. Maar nu mogen alleen lokale boertjes dat nog doen. Het past bij de aanhang van de PiS, die op het platteland te vinden is waar de katholieke kerk nog oppermachtig is."

Jeroen van der Toolen, ceo van Ghelamco, pleit echter voor gelatenheid in omgang met het nieuwe kabinet. ,,De vroegere, liberale regering heeft eveneens mensen bij staatsbedrijven, hooggerechtshof en omroepen vervangen. Ik hoor van eigenaren van grote bedrijven dat ze veel maatregelen wel best vinden. De belasting op retailers bestaat in andere landen ook."

The Warsaw Spire

Ghelamco is de grootste projectontwikkelaar van Polen. ,,Wij hebben bijvoorbeeld The Warsaw Spire gebouwd, met 220 meter de hoogste wolkenkrabber van de stad. Maar hij moest drie meter kleiner dan het Palac Kultury blijven.’’ Dit cultuurpaleis was een geschenk van Sovjet-dictator Josef Stalin.

Eromheen verrijst een totaal nieuwe skyline. ,,Na Londen en Parijs worden hier de meeste kantoren verhuurd. Er is een boom in vastgoed.’’ De speciale bankenbelasting van 0,44% gaat de sector wel treffen, vermoedt Van der Toolen. ,,De financiering wordt duurder en bij gewone mensen met een nieuwe hypotheek wordt de belasting ook doorberekend.’’