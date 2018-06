Fed voorzitter wacht moeilijke taak

Het begon al met teleurstellende cijfers uit China waar de economische activiteiten in de industrie een krimp naar 49.4 vertoonden. China was echter niet het enige land want ook de Verenigde Staten stelde teleur met een krimp in de dienstensector.

Tevens zorgde de olieprijs voor de nodige volatiliteit waarbij deze zelfs even boven de $ 35 wist aan te trekken. Toen echter het besef terugkwam dat er geen spoedvergadering op de agenda tussen Opec landen zou komen daalde olie weer waarop olie gerelateerde fondsen veel prijsgaven.

Het langverwachte banenrapport van vrijdag liet een tegenvallend cijfer van 151.000 zien ten opzichte van de verwachtingen van 190.000 en ook het aantal nieuwe banen in december werd fors bijgesteld. Wel waren de gemiddelde uurlonen gestegen met 0,5% en was ook de werkloosheid gedaald naar 4,9%. Dit hield de verwachting voor renteverhogingen in de VS in tact alhoewel het niet in een tempo zal gaan die in december nog werd aangenomen. De AEX ging vrijdag de week uit op een stand van 413,94 tegen 431,28 de week ervoor.

In de Verenigde Staten sloten de beurzen ook lager alhoewel het weekverlies op de Dow Jones zich beperkte tot 1,5%. Dat werd eigenlijk op vrijdag nog tot stand gebracht na het tegenvallende banencijfer.

Meest opvallende daler was natuurlijk LinkedIn wat vrijdag 44% van zijn waarde in rook zag opgaan bij een slot van $ 108,38 nadat het concern zwakke vooruitzichten voor 2016 bekend maakte. Hierop werden koersdoelen van vele analisten neerwaarts bijgesteld hetgeen de val teweeg bracht.

Daarmee zijn de overspannen koersen van fondsen als LinkedIn, Amazon, Twitter en Facebook in het hart geraakt en toont het tevens de breekbaarheid van het succes aan.

De spreads in credit default swaps zijn de afgelopen tijd aan het toenemen en er heeft de laatste weken een aanzienlijke vlucht uit aandelen plaatsgevonden. In de VS is de equity ouflow dit jaar al $ 40 miljard en in opkomende markten duurt deze vlucht uit aandelen reeds 14 achtereenvolgende weken. Op de Duitse Dax handelt maar 10% van de aandelen boven hun 200, 100 en 50 daags gemiddelde en de Duitse index zelf bevindt zich momenteel op het laagste niveau sinds december 2014.

In Azië bleven vele beurzen gesloten vanwege het Chinese Nieuwjaar. De Nikkei was als een van de weinige beurzen geopend en noteerde bij het middaguur ruim 1% hoger op 17.004.

Wat kunnen wij deze week verwachten?

Vandaag staan nagenoeg geen macro economische cijfers op de agenda en verwachten wij een rustige handel. Later in de week staan er wel cijfers van de Duitse industriële productie, inflatie alsmede groeicijfers uit de Eurozone.

Eén van de belangrijkste topics deze week is de testimony voor de Amerikaanse senaat van Fed voorzitter Janet Yellen. Recente cijfers uit de VS deden de vraag rijzen omtrent een nieuwe recessie en als gevolg daarvan heeft het de verwachting van vier renteverhogingen dit jaar ongeveer naar nul doen slinken. De futuremarkt prijst momenteel slechts één renteverhoging in dit jaar en de markt kijkt daarom uit naar de onderbouwing van de Fed voorzitter over de staat van de Amerikaanse economie.

Realistisch gezien staat de Fed voor een grote uitdaging, in december werd er voor 2016 nog ingezet op vier renteverhogingen maar recente cijfers deden deze verwachting indammen. Wat dat betreft valt het natuurlijk moeilijk te verkopen om nu aan renteverlaging te denken als gevolg van eventuele recessie. In de eerste plaats zou de Fed zich daarmee ongeloofwaardig maken maar belangrijker is dat een aantal indicatoren juist de andere kant op wijzen. Zo groeide het consumentenkrediet in de VS in december met ruim 21 miljard dollar. Ook herstelden autoverkopen in januari in Amerika en zijn er hier en daar signalen van inflatie. Daarmee stelt de Fed zich derhalve voor een dilemma en het zal geen gemakkelijke opgave voor Janet Yellen zijn de onzekerheid in de markt weg te nemen.

Wat betreft bedrijfscijfers wordt het een drukke week waar op de AEX onder andere Heineken en Akzo Nobel de cijfers over het vierde kwartaal bekend maken.

De Chinese beurs blijft de gehele week gesloten waardoor deze geen roet in het eten kan gooien. Wel maakte de Chinese overheid bekend dat de hoeveelheid buitenlandse valutareserves met 99,5 miljard dollar op maandbasis zijn gedaald. De centrale bank van China probeert met interventies er alles aan te doen om de val van de yuan te stuiten. Toch zal er een moment komen waarbij deze situatie niet langer houdbaar is en dan zal een devaluatie van de munt onafwendbaar zijn.

Bleven de beurzen in de VS relatief rustig, dit was niet het geval bij de dollar. De opening op maandag was met een euro/dollar op 1.0820 nog relatief rustig maar gedurende de week verloor de dollar aan terrein. Vrijdag bereikte het valutapaar kort na de arbeidscijfers een hoogste koers van 1.1250 om de dag af te sluiten op 1.1110. Toch zal een eventuele meer gematigd rentebeleid in de VS een grotere impact hebben op de koers van de dollar dan op de koersen van aandelen. Gedurende de afgelopen maanden zijn vele handelaren een short euro/dollar aangegaan op basis van oplopende renteverschillen tussen Europa en de VS. Een matiging van het renteperspectief voor de Verenigde Staten zal het verschil terugbrengen waarbij een aantal van deze shortposities worden geliquideerd. Wij gaan er dan ook vanuit dat een verzwakking van de euro richting pariteit (1:1 euro/dollar) geen gelopen race is.

