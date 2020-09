Nikola onderuit op zonnige beurzen VS

Vlak na opening stond de Dow Jones-index 0,8% hoger. Techbeurs Nasdaq steeg 1,3%. De breed samengestelde S&P 500-index klom 0,9%.

De blik van beleggers is ook gericht op de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, die vandaag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar verwachting komen deze week er geen veranderingen in het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers zullen dan ook vooral benieuwd zijn naar de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag. Daarbij zal met name worden gelet op opmerkingen over nieuwe stappen die de Fed kan gaan zetten tegen de coronacrisis.

Technologiegigant Apple (+2%) staat in de belangstelling. Apple houdt later op de dag een virtueel evenement, waarop naar verwachting nieuwe smartwatches en iPads worden gepresenteerd, maar geen nieuwe iPhones.

Daarnaast zou beurstoezichthouder SEC bezig zijn met een onderzoek naar de beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog door de bouwer van elektrische voertuigen Nikola (-10%). Investeerder Hindenburg Research beticht Nikola van fraude door bijvoorbeeld onjuiste informatie te geven over de mogelijkheden van zijn elektrische trucks. Nikola ontkent en zegt dat Hindenburg als ’short seller’ door de publicatie van een misleidend rapport het aandeel wil manipuleren om zo te profiteren van een koersdaling, na de sterke koersstijging eerder.

Cruisemaatschappij Carnival (-5%) maakte bekend voor nog eens $1 miljard aan nieuwe aandelen uit te willen geven. Daarnaast denkt Carnival dat het nettoverlies in het derde kwartaal zal uitkomen op $2,9 miljard. Het bedrijf is bezig om de vlootcapaciteit te verlagen vanwege de zware impact van de coronacrisis op de cruisebranche.

Verder kan cloud-computingbedrijf Snowflake dinsdag zijn debuut maken op Wall Street. Snowflake wil ruim $3 miljard ophalen met de verkoop van aandelen. De waardering van het bedrijf zou meer dan $30 miljard bedragen.