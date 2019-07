Nieuwe tik voor bitcoin

De prijs belandde zaterdagmiddag onder $9400. Een maand geleden piekte deze op bijna $14.000, een verviervoudiging ten opzichte van eind januari. Onder meer de aankondiging van Facebooks digitale munt libra nam de bitcoin op sleeptouw.

Sindsdien is er door beleggers op grote schaal winst genomen, mede door hints vanuit de Amerikaanse politiek dat de regelgeving zal worden aangescherpt.

Eerder dit jaar ging de bitcoin enkele malen al stevig onderuit, waarna weer een krachtig herstel volgde.

Bekijk ook: Prijs bitcoin crasht

Of dat ditmaal opnieuw gaat gebeuren, is lastig in te schatten. Sommigen zijn ronduit optimistisch en zien elke correctie als een mooi moment om in te stappen.

Een van de betere handelaren, met het pseudoniem Majin, ziet het voorlopig in ieder geval niet meer zitten. Hij maakte enkele dagen geleden een negatieve draai en ziet voorlopig geen krachtige opleving. De handelaar zag eind januari bij de bodem rond $3200 veel potentieel en herhaalde zijn positieve visie enkele malen, toen anderen na de prijsexplosie richting $10.000 hoogtevrees begonnen te krijgen.