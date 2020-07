BKR beboet omdat het consumenten liet betalen

Consumenten konden bij het BKR alleen via een schriftelijk verzoek gratis hun gegevens inzien, met een wachttijd die kon oplopen tot 28 dagen. Voor een digitale inzage rekende het BKR €4,95.

Die inkomsten loopt de organisatie tegenwoordig mis. In april vorig jaar werd de digitale opvraging gratis, na aanmerkingen van de Autoriteit Persoongegevens. Niet bekend is hoeveel het bureau in de tussenliggende periode aan de opvragingen heeft verdiend. Doordat het gratis werd om gegevens in te zien, is de vraag wel enorm toegenomen. In 2018 kwamen 198.000 verzoeken om inzage binnen, vorig jaar waren dat er 357.000.

Het BKR reageerde maandag verontwaardigd op de boete. Volgens bestuursvoorzitter Peter van den Bosch is de wetgeving „altijd nageleefd”, mede doordat er een mogelijkheid was om gratis inzage te krijgen. Ook volgt volgens het BKR niet automatisch uit de verordening dat het verplicht is om digitale inzage aan te bieden, al dan niet gratis. Het BKR kondigde aan de boete bij de rechter aan te vechten.