AEX poetst verlies weg met opleving bij chipfondsen

De AEX koerst rond kwart vier fractioneel hoger bij een stand van 681,5 punten. De beurs begon met 0,8% verlies. De hoofdindex sloot donderdag 0,3% hoger af. De AMX daalt 0,7% tot 1007,2 punten.

Elders in Europa lopen verliezen wat terug: De Duitse DAX verliest 0,3% en de Franse CAC 40 staat 0,4% in het rood.

Renteverhaal

De gang van zaken op de rentemarkt heeft deze handelsweek grotendeels bepaald, stelt Joost van Leenders, econoom bij Kempen. Ondanks dat Fed-voorzitter Powell woendag in de toelichting aangaf dat de beleidsrente nog lang laag zal blijven, was het volgens hem opvallend dat de langlopende obligatierente in de VS een dag later toch weer op. Vooral techfondsen kwamen onder druk. „De impact van de rentevrees op de brede S&P die begin deze week nog een record aantikte valt echter mee, waardoor er voor de Fed vooralsnog geen noodzaak is om meer te gaan doen.”

Van Leenders verwacht dat in de komende tijd de snelheid van de coranavaccinaties weer meer naar de voorgrond gaat komen. „Vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaat het goed, waardoor het aantal besmettingen daar ook aan het teruglopen is. Europa blijft daarbij wat achter mede doordat er bij ons minder vaccins zijn.”

De voorkeur bij Van Leenders gaat uit naar beleggen in Europa. „De keuze van waardeaandelen is in onze regio groter dan in Amerika. Daarnaast zijn vooral de waarderingen van techfondsen in de VS erg hoog, waardoor de impact van de rente sterker is dan in Europa.”

"Zwaartepunt macrocijfers"

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat de AEX na de bedrukte start al snel weer opveerde doordat de langlopende Amerikaanse obligatierente terugviel na op donderdag nog te zijn aangetrokken. Hij wijst er op dat beleggers de komende tijd de rentebewegingen scherp in de gaten blijven houden doordat onder meer bij grondstoffen de prijzen hard oplopen. „Uit recent onderzoek kwam naar voren dat vooral bij een renteniveau rond 2% de nervositeit flink zal gaan oplopen.”

De prijs van ruwe olie (Brent) liet donderdag wat herstel zien na de stevige afkoeling op donderdag. Volgens Van Zeijl speelde een combinatie van factoren een rol bij de scherpe daling. „Naast de stijging van de Amerikaanse olievoorraden zat er technisch gezien na de harde stijging in de voorbije weken een correctie aan te komen.”

Met het cijferseizoen en de de rentebesluiten van centrale bankiers in de grote regio’s achter de rug ligt de komende week het zwaartepunt op de economische cijfers, stelt Van Zeijl. „Naast de gang van zaken bij de samengestelde inkoopmanagers in onder meer Amerika en de eurozone staat nog het vertrouwen bij Duitse ondernemers in de eigen economie op het programma. Verder blijven de renteperikelen nog steeds boven de markt hangen.”

Philips leidt verliezers

Philips is op dreef en boekt 1,1% koerswinst. Vanaf komende maandag staat met de komst van verlichtingsbedrijf Signify (-0,1%) weer een voormalige dochter van het zorgtechnologieconcern in de AEX. Ook de wortels van chipmachinefabrikant ASML (+0,8%) liggen bij Philips. Chipfonds ASMI komt bovendrijven met een vooruitgang van 1,5% geholpen door een afkoeling van de rente.

Supermarktketen Ahold Delhaize plust 2,6%, nog steeds goed voor de koppositie. Dataleverancier Wolters Kluwer zit ook in de voorhoede en krijgt er 1,2% bij.

Financials drukken onderin het sentiment. ING raakt 3,2% achterop. ABN Amro zakt 1,7% weg. De stap van de Federal Reserve om de kapitaalversoepelingen voor Amerikaanse banken niet te gaan verlengen werkte negatief door op het senttiment bij de financiële waarden.

Gas- en oliebedrijf Shell krimpt, als meest verhandelde aandeel, met 1,4% onder druk van de verzwakking van de olieprijs. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway moet 0,67% afstaan

Midkapper Flow Traders voert de lijst met winnaars aan. De beursintermediar koerst 1,6% hoger.

Onderin noteert bodemonderzoeker Fugro (-2,5%) in reactie op de flinke terugval van de olieprijzen.

TKH Group kwakkelt met 3% in het rood. Basic-Fit kijkt aan tegen een verlies van 3%. De verscherping van de coronarestricties in Frankrijk speelt de fitnessketen parten. Hekkensluiter Air France KLM raakt 3,2% kwijt.

