Rome wil ’volle flexibiliteit’ binnen begroting

Dat zei minister Roberto Gualtieri na afloop van zijn eerste optreden als minister van Financiën op een vergadering met zijn Europese collega’s in Helsinki.

„Het is vanzelfsprekend dat Italië zal vechten voor de maximale flexibiliteit binnen de begrotingsregels”, aldus Gualtieri.

Rome zou geld willen steken in duurzame projecten waarmee het land zich beter kan weren tegen aardbevingen, overstromingen en andere natuurrampen. Die investeringen zouden dan buiten schot van de EU-regels blijven. De EU-landen moeten in oktober hun conceptbegrotingen voor volgend jaar in Brussel indienen.

Gualtieri wees erop dat de beoogd voorzitter van de Europese Commissie per 1 november, Ursula von der Leyen, heeft aangegeven de maximale flexibiliteit binnen de begrotingsregels te willen gebruiken om de zogenoemde Green Deal mogelijk te maken.

Onder leiding van EU-commissaris Frans Timmermans moet de EU in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden, is de ambitie.

In juli ontsnapte Italië aan een strafprocedure voor de begroting van dit jaar vanwege het schenden van de regels, nadat Rome na een wekenlange „dialoog” met de commissie aanpassingen doorvoerde, waaronder een ombuiging dit jaar van 7,6 miljard euro. De vorige, eurosceptische regering heeft volgens Gualterie echter een aantal „onrealistische” privatiseringsprojecten op touw gezet.

Gualtieri zei ook dat zijn pro-Europese regering met de voordracht van oud-premier Paolo Gentiloni als EU-commissaris onder Von der Leyen weer een betekenisvolle rol in de EU wil spelen.