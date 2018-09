'Solide resultaten voor Wereldhave'

Ondanks de malaise in de Nederlandse detailhandel heeft Wereldhave de leegstand in zijn onlangs aangekochte winkelcentra weten terug te dringen. Ook in Frankrijk heeft het bedrijf de zaken onder controle, concludeert Kuin.

De winst per aandeel van 3,23 euro is volgens de marktvorser in lijn met de gemiddelde analistenverwachting. ING heeft een koopadvies en koersdoel van 63,10 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend 0,9 procent tot 50,86 euro.