’Prinsjesdag te rooskleurig over gepensioneerden’

Dat stelt de koepel van pensioenfondsen in een reactie op de koopkrachtverwachtingen die op Prinsjesdag naar buiten kwamen. Voor gepensioneerden staat er een plus van 1,2% ingetekend. Maar volgens de Pensioenfederatie is dat beeld ’te rooskleurig’.

De berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn ’achterhaald’, stelt de belangenvereniging. Het CPB zou in de berekeningen geen rekening hebben gehouden met de sterke rentedaling van de afgelopen maanden. „Het beeld is een stuk somberder dan wordt geschetst in de macro-economische verkenningen. Als de situatie niet verbetert, pakken de pensioenverlagingen stukken groter uit”, schrijft de Pensioenfederatie.

Zorgwekkend

„De situatie is zorgwekkend voor iedereen die pensioen opbouwt of pensioen ontvangt”, zegt voorzitter Shaktie Rambaran Mishre. „Over de hele linie van pensioenfondsen leidt de combinatie van negatieve rentes, nieuwe parameters en nieuwe UFR (rekenrente, red.) in combinatie met onzekere factoren als Brexit en de handelsoorlog tot een somber toekomstbeeld. Ook fondsen die er tot nu toe altijd goed voor stonden, worden plotseling geconfronteerd met extreem lage premiedekkingsgraden en met een actuele dekkingsgraad die onder de 100 schiet. Dit leidt tot langdurig negatieve effecten op het pensioen en de pensioenopbouw van miljoenen gepensioneerden en deelnemers.”

De Pensioenfederatie wil dan ook in overleg met minister Koolmees (Sociale Zaken) voor oplossingen voor pensioenfondsen.

Ook het Nibud sprak dinsdag zijn zorgen uit over de koopkracht van gepensioneerden. Het budgetinstituut vreest dat zij moeten inleveren als de pensioenen gekort moeten worden.