Tesla gaat vooruit in China

Ⓒ EPA

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Tesla heeft in december haast een vijfde meer auto’s afgeleverd in China. Dat meldt China Automotive Information Net, dat de Chinese autoverkopen analyseert op basis van gegevens van verzekeraars. Met de groei roeit de Amerikaanse maker van elektrische auto’s tegen de stroom in, want in algehele zin daalde het aantal autoverkopen in de grootste automarkt ter wereld.