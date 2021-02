Nieuwe klap voor Galapagos

Galapagos heeft dit besluit genomen nadat een onafhankelijke commissie op basis van de data concludeerde dat er te veel bijwerkingen waren. „Te veel patiënten in het onderzoek gingen dood”, zegt Topman Onno van de Stolpe desgevraagd.

Hij spreekt van een enorme teleurstelling. „Maar ondanks deze grote tegenvaller blijven we vastberaden in onze zoektocht naar nieuwe medicijnen voor fibrose. Zelfs als alles meezit, duurt het echter nog zeker vier tot vijf jaar voordat een dergelijk medicijn op de markt komt.”

Het is de zoveelste tegenvaller voor Galapagos. In december staakte het bedrijf pogingen om zijn reumamedicijn op de Amerikaanse markt te brengen, na een negatief oordeel van medicijnenwaakhond FDA. En in oktober stopte Galapagos de ontwikkeling van zijn kandidaat-medicijn tegen artrose, omdat patiëntenonderzoek uitwees dat het niet goed werkt.

„Het is erg ongelukkig, omdat dit het meest vergevorderde programma van Galapagos’ pijplijn waas. De aankondiging komt nog voor de futiliteitsanalyse, die voor het tweede kwartaal gepland stond,” meldt analist Alex Cogut van zakenbank Kempen

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen spreekt ook van een domper, maar geeft tegelijkertijd aan dat het niet onverwacht komt. „Longfibrose is heel moeilijk en de slagingskans lag al duidelijk onder 50%.”

Vertrouwen

Hij blijf vertrouwen houden in de topman. „Onno van de Stolpe is optimistisch, maar dat moet je als topman van een dergelijk bedrijf ook zijn. Hij heeft nooit verkeerde verwachtingen gewekt.”

Versteeg blijft bij zijn speculatieve koopadvies. „Galapagos is riskant. Maar de koers bevindt zich wel iets onder het bedrag aan kasmiddelen per aandeel. Het is nu een biotechnologiebedrijf met enkele medicijnen zoals Toledo die zich in een vroegtijdig stadium van ontwikkeling bevinden, maar wel met een enorme berg kasgeld. Die combinatie zie je zelden.”