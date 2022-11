Binnenland

Links legt wensen op tafel in marathondebat over pensioen

In het eerste deel van het urenlange grote debat over het vertimmeren van het pensioenstelsel hebben PvdA en GL de wensen voor hun steun op tafel gelegd. De partijen willen in de wet vastleggen dat het aantal werknemers zonder pensioenopbouw gehalveerd wordt en dat jongeren en uitzendkrachten eerder...