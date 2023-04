Reizigersleed dreigt in Duitsland: opnieuw staking bij grote luchthavens

Het beveiligingspersoneel op luchthavens gaat staken omdat onderhandelingen tussen de vakbond en werkgevers tot nu toe niets hebben opgeleverd. Die gaan onder meer over toeslagen voor nacht- en weekenddiensten. Ook toeslagen voor het werken op feestdagen en overuren komen aan bod. De gesprekken gaan eind april weer verder.

Beveiligers van Duitse luchthavens staakten vorige maand ook al in Duitsland. Die staking ontregelde het vliegverkeer fors, waarbij veel vluchten kwamen te vervallen en tienduizenden reizigers werden getroffen. Ook grondpersoneel legde in maart al eens het werk neer. Dat gebeurde onder meer in Düsseldorf, waar ook veel Nederlandse reizigers op het vliegtuig stappen.

Hamburg

De luchthaven van Hamburg in het noorden van Duitsland liet weten dat donderdag en vrijdag vertrekkende vluchten komen te vervallen vanwege de stakingen. Aankomende vluchten zijn wel mogelijk, maar ook daar kunnen annuleringen en vertragingen zijn. Het vliegveld denkt dat ongeveer 80.000 passagiers geraakt zullen worden door de acties van beveiligers.

Mogelijk komen er deze week ook weer nieuwe acties van werknemers bij Deutsche Bahn en andere Duitse spoorbedrijven. Naar verluidt zou dat op vrijdag kunnen zijn. In maart legde een landelijke staking in de transportsector vrijwel het gehele openbaar vervoer in Duitsland plat.