Geen subsidie meer voor vieze pelletkachels

Pelletkachels en biomassaketels worden met hout gestookt. De positieve effecten op het gebied van CO2 wegen niet op tegen de negatieve effecten, berekende SEO Economisch Onderzoek.

Zonneboiler

Ook voor zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluitplicht wordt geen subsidie meer verstrekt. Dat heeft minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) geschreven aan de Tweede Kamer.

Volgens SEO is de subsidie niet meer nodig, omdat een gasaansluiting sinds 2018 al niet meer verplicht is in een nieuwbouwhuis. Wiebes is het daarmee eens.

Miljoenen

De subsidies kwamen uit de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Tussen 2016 en 2018 is maar liefst €215 miljoen subsidie verstrekt uit deze pot voor de aanschaf van 114.000 apparaten. Of dit effect heeft gehad voor het klimaat, kan SEO niet zeggen. Het is namelijk onduidelijk of de apparaten zonder subsidie ook zouden zijn aangeschaft.

Per 2021kan ook voor isolatiemaatregelen ISDE-subsidie worden aangevraagd. De regeling blijft in ieder geval tot 2030 bestaan.