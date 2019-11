Neways verlaagt winstverwachting

Het resultaat komt in de tweede helft van 2019 uit rond het niveau van de eerste helft. Eerder rekende Neways nog op een stijging. Voor heel 2019 verwacht Neways wél nog een hogere omzet dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal groeiden de opbrengsten met 5,5 in vergelijking met een jaar eerder tot 132,9 miljoen euro. De groei was volgens Neways volledig op eigen kracht en te danken aan de aanhoudend sterke vraag vanuit de auto-industrie en met name voor ten behoeve van elektrisch rijden. Winstcijfers deelde Neways niet in de handelsupdate.

Het orderboek slonk met 10,7 procent tot 109,7 miljoen euro. Dat is volgens scheidend topman Huub van der Vrande echter geen reden tot zorg. "De orderintake liet weliswaar een daling zien, maar dat komt vooral doordat er wat lucht uit is gelopen."