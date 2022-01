Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen: waarom Nederland midden in energiecrisis ons gas aan Duitsland verkoopt

Amsterdam - Woede en onrust domineren nu de Nederlandse overheid dit jaar waarschijnlijk dubbel zoveel gas gaat winnen uit de Groningse bodem dan eerder gemeld. Terwijl juist afbouw van gaswinning uit het Groningenveld was afgesproken. En waarom leveren we midden in een energiecrisis ons gas aan Duitsland?