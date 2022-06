Top 10 best gelezen op DFT: energiecrisis en Wilders

Buitenland

Franse politie biedt excuses aan voor ’intimideren’ vrouw na gesprek met Macron

De Franse politie heeft excuses aangeboden aan een vrouw die zegt dat ze is geïntimideerd door agenten, een dag nadat ze in de regio Tarn president Emmanuel Macron vroeg waarom hij mannen die verdacht worden van verkrachting in zijn regering heeft. Volgens de politie was er geen sprake van intimidat...