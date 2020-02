Salaris ING-baas Hamers kan zeven keer hoger bij UBS

Dat is een smak meer dan de €2 miljoen die Hamers in hetzelfde jaar kreeg voor het leiding geven aan ING. Het verschil: UBS is qua omzet ruim 50% groter dan ING, en is op de beurs ook iets meer waard. Hamers zat destijds bovendien in zijn vijfde jaar aan de top van ING, terwijl Ermotti er toen al acht jaar op had zitten.

Maar ook dan ziet het er niet verkeerd uit voor Hamers: toen Ermotti bij UBS de hoogste baas werd, kreeg hij gelijk al €8 miljoen uitbetaald.

ING moet, als Nederlands bedrijf, aan strikte regels voldoen bij de uitbetaling van topbestuurders. Zo mag het bedrijf maar 20% van het basissalaris al bonus uitbetalen. In andere Europese landen kunnen topbestuurders hun basissalaris verdubbelen met bonussen.

Bovendien heeft ING de maatschappelijke wind tegen als het om bonussen gaat. Toen ING’s raad van commissarissen begin 2018 besloot om Hamers’ beloning op te schroeven naar meer dan €3 miljoen, stak daar in de politiek en in de samenleving zo’n storm over op dat het plan alsnog in de prullenbak verdween.