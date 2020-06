Boekhoorn staakt gevecht met schuldeisers Hema

Dat laat het bedrijf in een verklaring weten.

„Marcel Boekhoorn, die tot op heden ruim 115 miljoen euro in Hema investeerde, heeft er vanaf de overname van Hema in 2018 alles aan gedaan om de onhoudbare schuldenlast en rentelasten van de winkelketen substantieel te verlagen en te investeren in de verdere ontwikkeling van het bedrijf, onder meer met het afsluiten van partnerships (Jumbo, Wallmart, Franprix, Casino) en door de internationale expansie van de winkelketen,” laat Ramphastos weten.

„Door de sluiting van 300 Hema-vestigingen in het buitenland als gevolg van de coronacrisis kwam het bedrijf in een zodanige positie dat er op korte termijn een oplossing moest worden gevonden voor de enorme schuldenlast. Helaas hebben de onderhandelingen tussen Boekhoorn en de bondholders niet geleid tot het gewenste resultaat voor Boekhoorn.”

Marcel Boekhoorn is teleurgesteld over deze uitkomst: „Wij zijn de onderhandelingen ingegaan met als doel Hema er sterker uit te laten komen. Wij hebben daarom een fantastisch bod van 523 miljoen euro neergelegd, maar ik heb niet het idee dat de tegenpartij ons bod serieus in overweging heeft genomen. Blijkbaar willen ze een markttest doen en kijken of er elders meer te halen is. Ik denk niet dat dit in het belang is van Hema en de kans is groot dat het bedrijf wederom ten prooi zal vallen aan opportunistische investeerders. We zullen zien wat de uitkomst is, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat wij als grootaandeelhouder een hele goede, toekomstgerichte strategie hebben voor Hema. Met ons bod worden schulden van de onderneming met een half miljard teruggebracht en kan Hema als gezond gefinancierd bedrijf doorgaan.”

Ramphastos en Boekhoorn laten op dit moment nagaan wat de recente ontwikkelingen betekenen voor de rol die zij in de toekomst kunnen en willen spelen bij Hema. Marcel Boekhoorn wil het management en alle medewerkers van Hema bedanken voor hun toewijding en inzet voor Nederlands mooiste en meest iconische winkelketen.