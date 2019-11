Takeaway: na fusie met Scoober naar VK

Amsterdam - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway wil na de beoogde samenvoeging met zijn Britse branchegenoot Just Eat zijn bezorgdienst Scoober uitbreiden naar het Verenigd Koninkrijk. Dat laat de onderneming weten in een presentatie over het fusievoorstel. Rond Just Eat ontstond een overnamestrijd nadat techinvesteerder Prosus met een concurrerend overnamebod kwam.